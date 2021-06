Após um ano extremamente influenciado pelos efeitos secundários da pandemia, o mundo da moda tem sofrido profundas transformações, que ecoarão nas tendências dos próximos anos.

Por razões obvias, houve um enorme crescimento da preferência pela athleisure e, desde então, devido à abundância deste tipo de roupa nos armários pelo mundo fora, temos visto um surgimento de várias tendências que se enquadram perfeitamente no mundo da roupa desportiva.

A mais recente tendência que bebe da influência que o athleisure tem tido na moda chama-se athflow. Este, é um híbrido entre a roupa de desporto e a roupa dita “normal” e promete acompanhar, na perfeição, um dia-a-dia repleto de atividade física, ainda que não seja o exercício físico clássico como o conhecemos.

Esta evolução do loungewear, na realidade, é perfeita para todos os que têm um quotidiano agitado por norma e querem encaixar um look que lhes permita teletrabalhar, ir ao supermercado e acabar um dia com um treino em casa.

Conheça alguns destes looks confortáveis e inspire-se neste novo estilo.