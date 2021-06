trend21: moda em tons de lavanda

Após meses e meses de modas incertas, causadas pela insegurança da pandemia, é reconfortante saber que a maior tendência que se tem feito sentir nos últimos tempos, se vai manter relevante (e com grande destaque). Falamos, claro, da cor lavanda, a cor que tem estado presente por todo o lado no seu feed de instagram.

Esta cor que nos remete para os dias mais felizes do ano, combina perfeitamente com os dias que se têm feito sentir quentes e, combina ainda melhor com os que se avizinham prometendo aquecer ainda mais.

Lavanda voltará a ser a cor do verão e, por cá, não podíamos estar mais felizes. Volta a abraçá-la em bom, com peças que são sinónimo de verão – conheça as nossas favoritas: