trend21: red passion, aposte em peças vermelhas

A cor da paixão, por vezes, pode ser intimidante para quem não se sente à vontade no território das cores berrantes, mas este ano, tal como o rosa, o verde e todas as cores que são garridas, o vermelho faz parte da maior tendência do verão.

Nesta estação quente as cores querem-se fortes, intensas, dando energia aos looks para celebrar os dias mais felizes que já vão prometendo a chegada. Consoante a familiaridade com esta cor aposte em acessórios, peças ou até mesmo, se gostar de arriscar, em total looks com a cor do amor.

Conheça as nossas peças favoritas com a cor tendência do verão.