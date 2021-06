Dos minis aos maxis estes coletes são para usar e abusar

Uma tendência que embora lentamente, se tem feito sentir entre as fashionistas, tem sido o aparecimento de coletes. Sim, coletes, que inicialmente se viam nas suas versões em malha, por cima de uma camisa, agora têm evoluído para a interpretação clássica que mais tradicionalmente conhecemos – com botões e até silhuetas mais masculinas, que podem ser usados com camisas clássicas, t-shirts e até mesmo por cima de vestidos. Estes acrescentam um toque de coolness ao look, ao jogarem com o contraste do masculino e feminino.

Dê um edge aos seus looks mais básicos, colocando-lhes um colete – conheça os nossos favoritos do momento.