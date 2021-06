O branco é uma cor incrível para realçar a sua cor assim que apanha os primeiros raios de sol e fica com aquele tom de pele saudável e, embora que usar branco no verão seja maravilhoso, é uma cor que exige bastante cuidado da parte de quem o usa – com peças brancas arriscamo-nos a acidentes que acabem por estragar todo o look e possivelmente até mesmo a peça. Desta forma, para as mais desajeitadas e para quem quer evitar acidentes enquanto realça o tom de pele na mesma, aconselhamos a que opte por tons nude que fazem contraste com a cor da pele, fazendo-a parecer ainda mais escura do qualquer realmente está, com um bronzeado digno de quem vem diretamente e uma ilha paradisíaca.

Conheça as nossas opções de peças neste tom, das quais não vamos abrir mão neste verão.

