Stripes: as riscas estão a conquistar as peças desta estação

As riscas têm tido um grande momento durante estes últimos meses, no mundo da moda e, não é que se possa dizer que as riscas alguma vez tenham saído do radar das fashionistas, por serem um padrão tão básico e versátil que acaba por ser intemporal. Independentemente disso, nos últimos tempos temos visto a riscas a ganhar destaque, seja em camisolas de malha, tops ou até vestidos – o padrão que era visto como um neutro ganhou outra vida e voltou a estar nos feeds de instagram de todas as fashionistas que seguimos.

Faça como elas e aposte nas riscas. Conheça as nossas peças favoritas com este padrão.