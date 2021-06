Chegado o verão, queremos vestir calças todos dias? Nem pensar. Após o inverno rigoroso que vivemos, agora, os dias sorridentes pedem-nos outfits frescos, característicos de verão. O que pode ser mais típico de look de verão do que vestir saias? Sejam elas curtas ou compridas, justas ou largas – o look deste verão não vai estar completo sem a peça mais cobiçada da estação.

Conheça as nossas sugestões de saias preferidas para dar um ar fresco aos seus looks.