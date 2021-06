Que a moda é cíclica já todos sabemos e, por muito insólito que pareça, por vezes desenterramos peças do armário que jurávamos que nunca mais veriam a luz do sol. E é mesmo este o caso das bermudas – os calções extra longos que terminam apenas mesmo acima do joelho.

Está na altura de respirar de alívio e deixar os micro-calções ir, até porque, vamos ser sinceras, a quem é que ficavam realmente bem? Designers como Saint Laurent, Celine e Jacquemus têm feito um ótimo argumento (em forma de design) para o regresso desta peça de alfaiataria.

Fatos oversized acompanhados por bermudas, saídos diretamente do armário de Julia Roberts em Pretty Woman, bermudas de ganga com um feeling super 90’s ou até mesmo peças que parecem roubadas do guarda-roupa masculino, estão a fazer o seu grande comeback e, nós, por cá, estamos a adorar.

Inspire-se nestes looks de passerela e de streetstyle para voltar a dar uso à próxima peça do momento: