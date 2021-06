Chegado o verão e, numa altura em que queremos fazer o máximo das peças que já temos no guarda-roupa, aprender a descontextualizar as peças que estamos habituadíssimas a vestir de uma certa forma, acaba por ser uma forma inteligente de criar novos looks e combinações que nos refrescam as ideias e nos inspiram a arriscar mais nos nossos outfits.

Estes truques de moda, perfeitos para os dias quentes (que custam, mas) estão a chegar, vão dar novas perspectivas e abordagens à moda que não estamos acostumadas. Conheça-as.

Usar um vestido aberto com calças por baixo

Para brincar com proporções e camadas, transforme o seu vestido favorito (de botões) no seu novo kimono favorito. Use-o aberto, por cima de um look simples de calças e top e, dê logo todo uma nova vida e uma nova interpretação ao outfit que já não era novidade nenhuma.

Looks totais com crop top

Num verão onde a década de 90 e os anos 2000 coabitam como as duas maiores inspirações no que diz respeito a moda, era impossível não testemunhar o aparecimento dos crop tops. Uma forma de os elevar e tornar numa peça chic é apostando em looks totais, onde as duas peças sejam um conjunto, combinando a elegância do look total com a irreverência de um crop top.

Biquini no dia-a-dia

As barreiras no mundo da moda estão cada vez mais ténues e, na realidade, o único critério passou a ser o estilo. Usar a parte de cima de um bikini como top passou não só a ser aceitável como é visto como uma forma de acrescentar estilo ao look.

Arranjada em cima, descontraída em baixo

Esta dica surge quase como uma consequência direta da pandemia, e mais em concreto do teletrabalho. Passado um ano de reuniões Zoom em que apenas a parte visível era arranjada (e a parte de baixo deixava a desejar), está na altura de adotar esse estilo para o dia a dia – combine camisas e tops elegantes com calções simples e confortáveis.