Há peças - sejam elas trendy ou clássicos intemporais - que são obrigatórias no guarda-roupa de qualquer mulher. As francesas, conhecidas pelo seu estilo impecável, também não dispensam tê-las na sua posse.

As peças que sugerimos para dar destaque aos seus looks são um must have em qualquer estação e em conjunto quase que constroem um “armário cápsula”, resultando em várias combinações de outfits cheios de pinta.

Conheça as peças essenciais das influencers francesas e inspire-se.

Corpete

Este top regressou em força nesta estação e já é considerado um must have por parte das fashionistas. Com várias opções e modelos, o importante é apostar nesta peça para os seus looks.

Camisa branca

Sempre que se fala em básicos, esta peça merece um lugar de destaque apesar de ser completamente essencial. A camisa branca de botões é incontornável e nunca deixará de fazer parte da lista das peças indispensáveis para um look elegante.

Jeans straight

O que uns bons jeans não fazem. Para os outfits do dia a dia, uns jeans de linha reta são a aposta mais certeira. Consegue combiná-los com praticamente tudo e adaptá-los para ocasiões informais, mas também para ocasiões mais elegantes.

Vestido preto

Até agora todas as peças que mencionámos são básicos, mas o vestido preto tem provado ser uma peça trendy e que marca pela versatilidade. O vestido preto com um casaco, no inverno, torna-se num vestido normal, com uma malha, conjugado com botas ou ténis, torna-se causal e com saltos, um vestido de cocktail. Esta é daquelas peças, que assim que tiver no seu roupeiro, a vai fazer pensar “O que é que eu vestia antes de ter isto?”

Trench coat

Se acha que a gabardine é dispensável, por só se utilizar na altura da chuva, desengane-se. Sempre que o sol não raiar no seu máximo esplendor, entre o outono e a primavera, é uma boa oportunidade para utilizar esta peça. Embora ultimamente a tendência das gabardines seja mais oversized, aconselhamos que invista num modelo de qualidade e com um corte que favoreça o seu tipo de corpo para que dure uma vida.