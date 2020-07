Casaco

Um casaco de altura mediana favorece qualquer mulher: tanto as altas como as mais baixas. Por ter uma altura intermédia faz com que as pernas pareçam maiores e, consequentemente as pessoas pareçam mais altas e elegantes.

Peças de mangas ¾

As peças com mangas mais curtas deixam transparecer pele que contrasta com a roupa, ao não criar uniformidade afasta a sensação de todo e de volume que se quer evitar.

Stilettos nude

Não necessariamente bege. O objetivo do stiletto é ser da mesma cor ou de uma cor aproximada ao seu tom de pele. Desta forma, o sapato irá prolongar o comprimento da perna dando a ilusão de ser mais alta. O facto de ser pontiagudo também ajuda para este efeito.

Camisa Cintada

A camisa cintada, através de pinças, ajuda a marcar zonas do corpo como a cintura que queremos favorecer e estreitar. Este é o objetivo em qualquer tipo de corpo, por isso é que esta peça resulta para todas. Também se destaca por ser um clássico em qualquer guarda-roupa e pode ser usada com quase qualquer look em qualquer ocasião.

Cinto

Os cintos, sejam eles mais largos ou estreitos podem e devem ser usados por todas as mulheres. As únicas diferenças na utilização deste acessório em cada tipo de corpo são a proporção: cintos mais largos e mais vistosos devem ser usados por mulheres mais voluptuosas e cintos mais finos por mulheres mais estreitas. O local de colocação do cinto também deve ser pensado: deve ser usado para marcar e estreitar zonas como a cintura que se querem estreitar.

