As calças são peças obrigatórias no armário feminino, no entanto os corpos não são todos iguais e por isso, é necessário conhecer cada silhueta e perceber qual o modelo que mais favorece cada uma.

Descubra qual é o seu e saiba em que modelos de calças deve apostar para os seus looks.

Ampulheta

Este é considerado o formato de “corpo ideal”, pois a cintura é fina e as curvas estão desenhadas. As mulheres ampulheta podem usar o modelo de calças que preferirem, sendo que as calças flare deixam a silhueta ainda mais perfeita.

Retângulo

Esta silhueta é caracterizada por ter os ombros e as ancas alinhadas. É mais comum em mulheres magras e com poucas curvas, sendo por isso necessário acrescentá-las com umas pantalonas.

Triângulo invertido

Uma das características deste corpo é ter os ombros mais largos e as ancas mais estreitas, o que faz com que o corpo pareça um triângulo ao contrário. Para dar destaque e harmonizar esta silhueta é necessário trazer as atenções para a parte inferior do corpo e optar por calças num modelo mom jeans ou straight.

Círculo

As mulheres com esta silhueta tem a cintura na mesma linha que os ombros e as pernas mais finas. Por isso, na altura de escolher as calças certas opte por uns jeans skinny de cintura subida, para dar mais harmonia ao look.

Triângulo

Esta silhueta é caracterizada por ter as ancas mais largas do que os ombros e também as pernas mais grossas. Aqui o ideal é que as calças skinny sejam eliminadas do armário e se opte por calças mais largas, enquanto se dá enfase à parte de cima.