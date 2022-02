A pele é o nosso maior órgão e devemos cuidar dele e mimá-lo com os melhores produtos e ingredientes.

Por isso, os laboratórios Klorane apresentam a gama Menta Aquática BIO, elaborada específicamente para o cuidado de rosto, para peles mistas e oleosas.

Com origem em França, a marca tem uma alma botânica usando os melhores ingredientes que a Natureza nos dá. Neste caso, a espécie Mentha aquatica L. apresenta uma grande riqueza em polifenóis, com atividade antioxidante e antipoluição comprovada. A planta é cultivada nos próprios terrenos da Klorane, no sudoeste de França, através do processo de agricultura biológica.

Conheça esta gama de cuidados de rosto purificantes e matificantes.

Pó Purificante: limpar e exfoliar

O pó purificante 3 em 1 é um produto de limpeza diário que purifica e exfolia a pele mista a oleosa sem a deixar seca.

A sua fórmula suave com 96% de ingredientes de origem natural combina dois ingredientes ativos complementares: a Menta Aquática conhecida pelas suas propriedades desintoxicantes e antioxidantes e a argila verde, que absorve as impurezas.

Em contacto com a água, o pó purificante transforma-se numa mouse arejada que é aplicada no rosto com movimentos circulares. Após enxaguar, a pele fica livre de impurezas, limpa e suave.

Menta Aquática Bio créditos: Klorane

Creme Pureza: o cuidado diário da sua pele

Fresco e ligeiro, este gel creme é como um sopro de pureza para a pele. Um cuidado de rosto com 99% de ingredientes de origem natural e certificado BIO. A pele fica imediatamente purificada e matificada de forma duradoura.

Perfeitamente adaptado às necessidades da pele mista a oleosa, este cuidado diário associa a Menta Aquática BIO, conhecida pelas suas propriedades desintoxicantes e antioxidantes, à monolaurina, ingrediente 100% de origem natural com propriedades seborredutoras.

Máscara em stick: inovadora e com ingredientes 100% naturais

A máscara em stick é o cuidado de rosto inovador e lúdico com um intenso efeito purificador.

Com certificação BIO e composta por ingredientes 100% de origem natural, purifica e matifica de forma imediata e duradoura a pele mista a oleosa. A sua fórmula combina dois ingredientes ativos complementares, a Menta Aquática conhecida pelas suas propriedades desintoxicantes e antioxidantes e a argila branca, que absorve impurezas.

A máscara com cor azul é aplicada em todo o rosto e/ou em áreas específicas, como a zona T. É facilmente enxaguada com água morna após um tempo de atuação de 5 a 20 minutos dependendo do efeito desejado. A pele fica purificada, o grão da pele alisado e a tez luminosa.

Veja o vídeo e saiba como aplicar a máscara em stick:

Vai ficar surpreendida com o poder e a riqueza desta planta, muitas vezes subvalorizada, através desta linha de cuidados de rosto eco-responsável, com fórmulas naturais, biodegradáveis e com eficácia antipoluição comprovada.