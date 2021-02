O brilhante amarelo Illuminating e o Ultimate Grey foram as cores escolhidas para 2021, pela Pantone, por simbolizar os dias difíceis que temos vivido, em conjunção com a esperança de um futuro melhor e mais brilhante. E porque todos estamos na espectativa de um futuro mais feliz, porque não traduzir isso nos nossos dias? Faz todo o sentido usar e abusar destas cores nos seus looks, desde os outifits à maquilhagem.

Sabemos perfeitamente que amarelo pode ser uma cor difícil de integrar na make-up. Utilizar um batom amarelo ou até mesmo cinzento pode ser demasiado arriscado para muitas, por isso sugerimos que siga pelo caminho mais óbvio e utilize estas duas cores nos olhos.

Experimente brincar com sombras amarelas para fazer um smokey eye em conjunção com cinzento, sendo este mais neutro, ou, se preferir looks mais gráficos, aposte num eyeliner amarelo, com uma sombra cinzenta para criar uma maquilhagem que certamente se destacará.

Confira os looks de maquilhagem que selecionámos para si e que combinam estas duas cores.