Nos últimos 20 anos, definir a “sobrancelha ideal” tem sido um caminho atribulado. Desde as sobrancelhas dos anos 90 e 2000 que eram praticamente não-existentes, à tendência no ano 2015 de desenhar tão exageradamente as sobrancelhas que quase se tornavam cómicas.

A mais recente tendência, e a favorita de muitos, tem sido optar por sobrancelhas com um aspeto natural e saudável. Volumosas, mas sem aquele ar de estarem desenhadas, e com uma cor uma intensa mas natual, o procedimento que ajuda a obter exatamente esse look tem sido muito procurado. Brow lamination é o processo de gentilmente fazer uma permanente às sobrancelhas, para relaxar e redirecionar os pelos conforme a direção e o aspeto desejado. O efeito final são os pelos visivelmente mais longos, por estarem relaxados, e com um aspeto mais “fofo”. Desta forma é mais fácil adaptar as sobrancelhas ao formato da cara, moldando o rosto harmoniosamente.

Este tratamento pode durar até 6 semanas, mas existem alguns cuidados a ter: nos primeiros dois a três dias evitar colocar diretamente maquilhagem ou desmaquilhante, evitar transpirar (por isso fuja do ginásio).Também cremes, séruns e tónicos são extremamente proibidos. Na realidade é evitar tudo o que sejam agentes externos que possam reverter o efeito do procedimento.

Este processo para além de melhorar o aspeto das sobrancelhas, também as fortalece. Sendo assim um tratamento saudável e recomendável para todos tipos de cara, pele e género de sobrancelhas.

Será que se vai render à Brow Lamination? Confira algumas imagens na galeria para conhecer os resultados desta tendência:

