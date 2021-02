Diretamente dos países nórdicos chega uma nova tendência de beleza, mais concretamente de skincare, que tem o nome de N-Beauty.

Muitos dizem que a pele bonita das mulheres nórdicas deve-se ao facto de estar habituada a temperaturas mais frias e até mesmo porque os produtos que utilizam contêm imensos nutrientes. A verdade é que a pele das nórdicas não tem passado despercebida e já se tornou tão “apetecível” pelas amantes de beleza que a apelidaram de N-Beauty.

Esta tendência de skincare é caracterizada por ser bastante minimalista e isso é visível nos produtos, mais propriamente nas embalagens e também nas fórmulas, compostos por ingredientes naturais.

Produtos

O facto de ser um país com temperaturas baixas e com pouca luz solar, faz com que os produtos sejam feitos com ingredientes naturais, como é o caso das algas, de óleos e frutos exóticos e acima de tudo, tenham bastante proteção solar. É importante relembrar que estes produtos não são milagrosos e, por isso, os resultados apenas são visíveis com alguns meses de utilização.

Embalagens

Como já referimos acima, as embalagens destes produtos de skincare são muito minimalistas, sendo frequente a aposta em cores neutras, rótulos discretos e, na maioria dos casos, embalagens recicláveis.

Skincare ou algo mais?

Se acha que a N-Beauty apenas tem produtos de skincare, engana-se. Hoje em dia existem marcas a apostar em produtos para cabelo, unhas, maquilhagem e ainda cuidados íntimos focados nesta tendência de beleza. Marcas como The Perfect V, Kjaer Weis, Maria Nila e Fnug são alguns exemplos.