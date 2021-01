De certeza que já ouviu falar acerca do jade roller, que é nada mais nada menos do que um utensílio com duas pedras de quartzo e que permite massajar a pele.

O face rolling é a técnica feita com este instrumento e que permite estimular a circulação da pele e evitar a flacidez. Se ficou curiosa dê uma vista de olhos abaixo.

Face rolling

Este é o nome dado à técnica que permite massajar a pele com o auxílio de um jade roller. Esta massagem permite estimular o sistema linfático, auxiliar na circulação da pele do rosto, aliviar a tensão muscular, eliminar as toxinas e ainda deixar a pele muito mais brilhante. É feita com o uso de óleos, séruns ou até mesmo hidratantes.

Técnica

Agora que já sabe o significado está na altura de aprender a técnica e para isso, apenas precisa seguir estes passos:

- Antes de iniciar a massagem o rosto deve estar devidamente limpo e após isto, deve juntar um sérum, ou um hidratante ou um óleo, o que preferir, e aplica-lo por todo o rosto incluindo a zona do pescoço;

- A direção do roller deve ser feita para cima e sempre com um único sentido, sem andar com o roller para cima e para baixo;

- Deve repetir o processo durante 30 segundos por cada área do rosto, começando sempre pela zona do queixo e ir subindo até à linha do cabelo;

- Para finalizar não se esqueça da zona do pescoço e por isso, deve sempre massajar também essa área.

Benefícios

Além dos que já foram referidos logo no início, esta técnica permite estimular a circulação da pele e deixá-la pronta para receber os nutrientes que ela necessita. É sem dúvida um passo importante na rotina de beleza e que não deve ser esquecido de forma nenhuma.