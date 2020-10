Se sofre deste problema, saiba que infelizmente é uma característica que já vem da própria pessoa. Mas não é por isso que tem de andar infeliz com a sua aparência. Aprenda a disfarçá-las e a viver melhor com o seu aspeto.

Se tem olheiras desde muito jovem, provavelmente, é uma causa hereditária e, infelizmente, não existe uma solução permanente. É ainda provável que piore com a idade, visto que a pele em redor dos olhos torna-se mais fina e revela os vasos sanguíneos. Para combater esta questão utilize cremes adequados para a área dos olhos com ações antioxidantes, que fortaleçam as paredes dos vasos capilares, prevenindo o derrame de sangue para os tecidos em redor. Para as disfarçar, utilize diariamente um bom corretor que cubra na perfeição a olheira.

Já os papos debaixo dos olhos são mais difíceis de esconder do que as olheiras. E por mais que aplique um corretor, vai ter sempre dificuldade em difarçar o inchaço. Estes são consequência de um excesso de tecido gordo ou de retenção de líquidos, acabando por ser impossível de desaparecer sem cirurgia. De acordo com alguns dermatologistas, se o inchaço for maior na parte da manhã, é possível reduzi-lo com uma massagem suave, pois trata-se de retenção de líquidos. Por vezes, a alimentação também pode interferir, principalmente se for muito rica em carboidratos processados e sal, o que facilita ainda mais a retenção de água nos tecidos da pele.

Um bom truque passa pela utilização de cremes de contorno de olhos que contenham cafeína, de modo a contrariarem os vasos sanguíneos e ajudarem a reduzir o inchaço. Pode sempre recorrer a máscaras hidratantes e massajar a zona dos olhos com o auxílio de um jade roller - de preferência frio - para reduzir o inchaço. Outra dica: deixe o seu roller da noite para o dia no frigorífico e faça movimentos circulares desde o centro para o canto externo do seu olho. Repita o processo todos os dias ao acordar.

