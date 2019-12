Se há algo capaz de despertar, de forma rápida, diferentes sensações e lembranças, é a memória olfativa. É por isso que o perfume é um dos produtos essenciais da rotina de uma mulher. Além de todas gostarem de estar cheirosas, muitas vêm o aroma do seu perfume como uma marca que deixam por onde passam. Mas na verdade, nem sempre é possível chegar ao fim do dia ainda com o aroma do perfume certo? Se este é o seu caso, não se preocupe! Trouxemos cinco formas de fazer com que o seu perfume permaneça mais tempo e que continue cheirosa todo o dia sem gastar litros de produto. Dê uma vista de olhos!

Pele hidratada

Colocar uma pomada sem cheiro nos sítios onde vai borrifar a fragrância vai ajudar a segurar o perfume na epiderme por mais tempo, pois as peles ressequidas não absorvem o perfume fazendo com que este desapareça rapidamente.Experimente aplicar vaselina ou creme hidratante.

Aplique depois do banho

Passe o perfume assim que sair do banho e antes de se vestir. A humidade da sua pele segura o aroma por mais tempo. Além disso, isso evitará que suas roupas fiquem manchadas pelo óleo do produto.

Aplique em lugares estratégicos

O hábito de passar em zonas onde há maior circulação sanguínea funciona para o cheiro se manter por mais tempo, isto porque são zonas mais quentes e o calor vai ajudar a difundir a fragrância por todo o corpo ao longo do dia. Experimente aplicar nos punhos, pescoço, tornozelos e parte de trás das orelhas, dos cotovelos ou dos joelhos.