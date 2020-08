Criado pelas mãos de Coco Chanel em 1921, a fragrância Nº5 depressa se tornou um objeto de desejo pela maioria das mulheres e 99 anos depois não é exceção.

Isto faz com que continue a ser a fragrância mais icónica do mundo da moda e cada frasco deste perfume é vendido a cada 30 segundos por todo o mundo.

Hoje em dia, o Nº5 já ganhou outras versões e a sua linha é mais extensa correspondendo a todas as expetativas femininas, desde o icónico Parfum, ao L’Eau de Toilette, Eau Première Spray, Eau de Toilette Spray, L’Eau All-Over Spray, Eau de Parfum Purse Spray, L’Eau Purse Spray, Eau Première Purse Spray, The Bath Soap, L’Eau On Hand Cream, The Bath Gel, The Body Lotion, The Body Cream, The Deodorant e The Hair Mist.