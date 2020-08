4. Inclua o café na sua rotina de beleza



Se não acorda até beber um café, saiba que o seu rosto também vai agradecer a inclusão de cafeína na sua rotina de beleza pela manhã. Utilize um sérum com este ingrediente na região dos olhos para ativar a circulação de sangue. Desta forma conseguirá reduzir o inchaço característico da zona.

5. Experimente os benefícios da água termal gelada

Além do habitual duche gelado, outra opção para ativar a circulação e diminuir o inchaço dos olhos é aplicar um líquido gelado nessa zona. Sugerimos, por exemplo, que coloque a sua água termal no frigorífico, e de manhã, coloque um pouco em dois discos desmaquilhantes e os coloque sobre os olhos durante uns minutos.

6. Aposte no iluminador



Para dar mais luminosidade ao seu rosto nada melhor do que se aliar à maquilhagem. O iluminador vai ser o seu melhor amigo todos os dias: para ficar mais com um ar mais saudável aplique-o nas têmporas dos olhos e por cima da maças do rosto. Se não tiver muito tempo termine o seu look apenas com um pó bronzeador e máscara de pestanas.