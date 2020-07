Sobrancelhas claras

Bastante comuns em loiras este tipo de sobrancelhas requer um toque especial e para isso, é necessário que as preencha com um lápis próprio para loiras e com um tom mais para o castanho claro.

Sobrancelhas arqueadas

Se tem umas sobrancelhas arqueadas saiba que o arco deve ser feito do meio para o fim, para que não fique com um ar de vilã dos desenhos animados. Deve portanto fazê-las junto de um profissional para que não existam erros.

Sobrancelhas com pouco pelo

Se tem pouco pelo nas sobrancelhas uma das opções, além do preenchimento, é recorrer à micropigmentação. Este procedimento estético baseia-se numa espécie de “tatuagem”, que acrescenta pequenos fios para criar a ilusão de uma sobrancelha farta e assim esconder a falta de pelos.