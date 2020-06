Pele iluminada, brilho irresistível

No verão a pele bronzeada sobressai em todos os looks e para manter mais bonita, um bom iluminador é a solução. Se não dispensa o iluminador no rosto, não deve mesmo dispensar na sua pele.

Aproveite que os dias quentes pedem looks menos compostos e arrase com o seu bronze, dê uma vista de olhos nas sugestões de iluminadores que vão fazer o seu corpo brilhar.