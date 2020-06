Agora que estamos a poucos dias do verão chegar e o sol já se tem feito sentir, muitas mulheres já foram até à praia e é aqui que os cuidados com o corpo e acima de tudo com o cabelo, se tornam muito importantes.

Posto isto, vamos revelar-lhe algumas dicas que vão fazer com que o seu cabelo se mantenha bonito no verão. Dê uma vista de olhos!

Proteção UV

O facto de passar muito tempo ao sol faz com que o seu cabelo necessite de um champô e condicionador com proteção UV. Isto vai fazer com consiga prevenir a perda de brilho, a secagem e também a quebra do cabelo. Para isso é aconselhável que utilize um leave-in com proteção solar antes de ir à praia, pois este tem como objetivo nutrir e deixar o seu cabelo muito mais bonito. Se tiver o cabelo mais fino é preferível que utilize produtos líquidos e para os resto dos cabelos, secos e/ou normais, os mais indicados são em cremes. Além disto, é fundamental que os use após tomar banho de água doce.

Lavagem

Sempre que possível e depois da piscina ou da praia, deve passar o cabelo por água doce de modo a retirar as substâncias de cloro ou sal, que geralmente são as responsáveis por danificarem o cabelo. É também fundamental que penteie o cabelo com um pente largo, para evitar partir ainda mais os fios.

Hidratação

Tal como hidrata o corpo, também deve hidratar o seu cabelo antes de ir para a praia. Para isso, opte por pelo menos um mês antes fazer tratamentos de hidratação ao seu cabelo, com máscaras hidratantes ou fortalecedoras. Pode também optar pelo salão para fazer estes tratamentos e se esse for o caso, opte pela queratina.