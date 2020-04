Usar almofadas de algodão

O uso frequente de almofadas de algodão pode causar danos a longo prazo, visto que é um tecido que causa fricção com o couro cabeludo. Prefira tecidos mais delicados como a seda ou o linho e mime o seu cabelo, até mesmo quando dorme.

Tomar banho com água muito quente

O mau hábito de tomar banho com água muito quente, infelizmente é frequente. Habitue-se a tomar banho com água tépida e torne o seu cabelo mais forte e resistente. A água quente para além de tornar o seu cabelo baço e quebradiço, estimula a produção de sebo e origina problemas capilares como, a caspa e a calvície.

Excessos de tratamentos

Sim é verdade, os tratamentos em excesso também podem prejudicar o seu cabelo. Evite o cabelo baço sem vida, com a acumulação de produtos capilares. Deixe o seu cabelo respirar e realize os tratamentos apenas quando é realmente necessário.

Entrar na piscina com o cabelo seco

Cuide do seu cabelo em todas as estações do ano e ponha em prática alguns truques essenciais. No verão, evite entrar nas piscinas com o cabelo seco. Crie o hábito de ir primeiro ao duche molhar o cabelo e evite a absorção imediata do cloro nos seus fios capilares.