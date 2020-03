Lidar com a idade pode ser algo difícil no caso das mulheres e por isso, com a chegada das primeiras rugas e dos primeiros cabelos brancos, muitas recorrem a especialistas para tentar recuperar a juventude perdida. Por outro lado existem mulheres que não tem medo de assumir tanto as rugas como os cabelos brancos e optem por enaltece-los e não escondê-los. Posto isto, vamos dar-lhe a conhecer a conta de Instagram ‘Grombre’, que conta com mais de 178 mil seguidores e que tem como objetivo celebrar os cabelos brancos.

Aqui e possível ver o testemunho de várias mulheres desde os 20 até aos 80, que não tem vergonha de assumir os seus cabelos brancos e mostrar ao mundo que em nada eles afetam a sua “juventude” e a forma como estas se sentem, psicologicamente e fisicamente.

Dê uma vista de olhos nestas mulheres inspiradoras e inspire-se também a olhar para os seus cabelos brancos de uma outra forma!