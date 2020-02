Os coques tem sido um dos penteados mais usados desde o ano passado e durante este ano, voltam a ter novamente destaque. Mas será que sabia que além do coque tradicional existe também outra versão que anda a destacar-se pelas fashionistas? É verdade, mas desta vez são os cabelos encaracolados que assumem o lugar de destaque com o coque abacaxi. Com o nome da tão exótica fruta, este penteado trata-se de um coque que é feito no alto da cabeça deixando os caracóis a cair sobre a testa. Se ficou curiosa para saber mais sobre este, dê uma vista de olhos nas imagens abaixo.