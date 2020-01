Para todas as mulheres com cabelo fino coloca-se sempre a mesma questão: como conseguir dar mais densidade e volume ao meu cabelo? Nós temos a resposta.

O uso de sprays texturizantes que dão corpo e consistência ao cabelo, controlar ligeiramente o frizz, ao eliminar toda a humidade do cabelo com o secador depois de cada lavagem e alguns cortes de cabelo e penteados são de facto a solução para este problema.

Em relação a cortes de cabelo há um must have a seguir: quanto mais curto, melhor! E para dar a ilusão de mais volume e aparentar mais densidade capilar convém que seja um corte com algumas camadas.

Assim sendo, seguem as inspirações dos cortes que deve fazer, se tem o cabelo fino:

Long Bob com franja

Este tipo de corte resulta muito bem solto, com o cabelo liso, com algumas ondulações e até apanhado com este tipo de rabo de cavalo ou coque: