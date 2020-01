Pente ou escova

O cabelo só deve ser penteado quando está molhado e por isso, deve usar um pente ou escova com cerdas naturais, o que achar mais apropriado para si, e no final massajar o couro cabeludo para lhe dar mais brilho.

Faça penteados

No caso de ter o cabelo ondulado ou com caracóis, uma boa opção é fazer pequenos rolinhos na cabeça antes de dormir. Assim de manhã, só precisa de desfazê-los com a ajuda dos dedos e et voilá!