As novidades no mundo da beleza vão aparecendo cada vez mais, com mais frequência e se todas as décadas tem sido marcadas por esta revelação, também a década passada não foi exceção.

Dê uma vista de olhos neste artigo e descubra os produtos de beleza mais inovadores da década de 2010.

Sheet masks

Surgiram em 2011 e a partir daí, são indispensáveis na rotina de beleza de qualquer mulher. As máscaras em tecido são muito fáceis de aplicar e hoje em dia é possível usá-las não só no rosto, mas também nas mãos, pés, rabo e peito.