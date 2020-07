Foxy Eyes é nada mais nada menos do que a nova tendência que tem feito a delícia dos amantes de maquilhagem. Tal como o nome indica, a inspiração recaí nos olhos tipo raposa e são inúmeras as celebridades que já não dispensam esta técnica.

Se está curiosa sobre este tendência, vamos revelar-lhe quais os 5 passos que deve ter em conta.

1º passo: crie uma linha imaginária

O principal foco desta maquilhagem são os olhos e, por isso, é aqui que recai o destaque. Para começar vai traçar uma linha imaginária do canto externo do olho até ao final da sobrancelha.

2º passo: opte por tons quentes

Escolha sombras que remetam para a cor da raposa, como por exemplo os laranjas e os castanhos, e o preto para o eyeliner. Agora deve passar primeiro o tom mais claro na parte externa do olho e esfumar de fora para dentro, com um pincel redondo. De seguida com a sombra castanha e um pincel pequeno, esfume próximo às pestanas na direção da parte externa do olho. Com o mesmo pincel e com a sombra preta, aplique-a no mesmo sentido do tom anterior e na zona onde normalmente cria o eyeliner.