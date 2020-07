Cada vez mais, as marcas estão a apostar em materiais sustentáveis para diminuir a quantidade de plástico no mundo e no que diz respeito ao mundo da beleza, não é exceção.

Para isso, vamos dar-lhe algumas opções de produtos mais sustentáveis para que torne a sua rotina de beleza mais verde.

Pense na embalagem

As embalagens recicláveis são cada vez mais um ponto assente nos produtos de beleza, mas já existem alternativas que lhe permitem ser ainda mais sustentável, como é o caso das embalagens feitas com cana-de-açúcar ou até mesmo de alumínio.

Troque os frascos pesados por opções mais leves

Os frascos de vidro podem ser considerados opções mais sustentáveis, mas o facto de serem muito pesados e difíceis de transportar faz com que estes sejam menos aconselhados. Uma das opções a ter em conta são este tipo de embalagens, mais leves e práticas.