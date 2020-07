Bepanthene

É sem dúvida um dos produtos mais usados nos bebés, devido ao facto de ser um creme bastante hidratante, mas tal como a vaselina, o Bepanthene tem benefícios para a sua beleza.

Cicatriza - Tal como a vaselina, o Benpathene é muito utilizado na cicatrização das tatuagens e também de feridas. O facto de ser bastante hidratante faz com que a pele se renove mais rápido.

Olheiras - Qual é a mulher que não faz de tudo para eliminar as olheiras?! Mas sabia que apesar de todos os cremes específicos para essa região, o Bepanthene é um produto ótimo para hidratar essa zona. Basta que aplique o produto na zona das olheiras durante a noite e vai ver como as suas olheiras vão desaparecer.

Gravidez - O facto de estar grávida faz com que o seu corpo se altere com o crescimento da barriga e surjam as tão temíveis estrias. Para eliminar o aparecimento destas, deve utilizar este produto que além de hidratante, vai ajudar a dar firmeza à sua pele.

Sérum - O Bepathene é também uma excelente opção para substituir o sérum usado no rosto. Para isso, basta aplicar de manhã ou à noite um pouco do produto num algodão e espalhar por todo o rosto.

Depilação - Se ainda fica com a pele irritada depois da depilação, uma boa dica é espalhar o produto na zona afetada. O facto de ele ser hidratante e conter a vitamina B5, faz com que a pele regenere mais rapidamente.

Nivea

Embora hoje em dia existam milhares de produtos para cuidar do rosto e da pele, a verdade é que o creme Nivea é sem dúvida um dos melhores produtos que existe no mercado e por isso, o facto de permanecer após tantos anos como sendo um dos produtos favoritos de muitas mulheres e não só. O facto de ser um hidratante natural muito concentrado, faz com que tenha mais benefícios do que imagina.

Hidrata - Este é sem dúvida um dos seus benefícios mais conhecidos. O creme Nivea é bastante hidratante e por isso, é usado para fazer hidratações profundas ao rosto. Para isso, só necessita de aplicar o produto no rosto e de seguida tapá-lo com uma toalha húmida e deixar atuar durante meia hora. De seguida, passe o rosto com água morna e vai notar desde logo a sua pele muito mais macia e claro, hidratada.

Marcas de expressão - O creme é também ótimo para amenizar as linhas de expressão que vão surgindo com o avançar da idade. Opte por deixá-lo atuar na pele durante a noite, para um resultado mais eficaz.

Cabelo - Por muito estranho que possa parecer, o creme Nivea é ideal para substituir o gel no seu cabelo. Além de conseguir definir o seu penteado, vai deixá-lo com um aspeto mais natural e também hidratado.

Pés - Se costuma ter os pés secos, a aplicação do creme é essencial para voltar a sentir os seus pés mais hidratados e sem aquele efeito de secura. Para isso, basta aplicar um pouco do produto no pé e massajar, depois calce umas meias e deixe o creme atuar durante toda a noite.

Desmaquilhante - O creme Nivea é um ótimo auxílio para remover a maquilhagem. Espalhe um pouco do produto sobre um cotonete ou algodão e passe no rosto. Vai ficar surpreendida!