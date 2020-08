'5 passos em menos de 10 minutos' é tudo o que precisa para uma remoção eficaz da sua maquilhagem, evitando assim o entupimento dos poros, acne, pontos negros ou envelhecimento da pele. Pense que a sua pele precisa de respirar e que os produtos de beleza vão fazer exatamente o contrário!

Mesmo que a preguiça esteja a “bater à porta” vença o cansaço e desmaquilhe-se sempre. Saiba como o fazer da forma correta através dos seguintes passos.

1º Passo

Comece por utilizar um disco de algodão embebida num desmaquilhante próprio para a zona dos olhos ou num bifásico (produtos à base de água e óleo são mais eficientes). Aplique-o, gentilmente, de dentro para fora na área dos olhos e vá retirando os restos de maquilhagem.

2º Passo

Para limpar o rosto, utilize outro disco de algodão com uma quantidade razoável do seu desmaquilhante e aplique na zona T (testa, nariz e queixo), visto esta ser tendencialmente mais oleosa. Sem esfregar e de dentro para fora, vá removendo a maquilhagem. De seguida, e com um novo disco de algodão, repita o processo nas bochechas e têmporas. Lembre-se que o importante é limpar bem a pele e evitar que fique irritada! Também pode optar por espumas de limpeza uma vez que são fáceis de usar e favorecem a absorção dos princípios ativos da fórmula. A sua textura não deixa a pele pegajosa e proporciona uma sensação de frescura e bem-estar.