Toalhas

A partir do momento em que servem para enxugar a água do corpo, a concentração de humidade que fica retida é um excelente ambiente para a propagação de fungo, bactérias e mofo. É aconselhável que deixe as toalhas secar ao ar e não na casa de banho, que as troque a cada 3/ 4 dias e, claro está, não emprestar a que usar.

Elásticos e outros acessórios de cabelo

Quem diz elásticos diz ganchos, bandoletes, rolos de cabelo, etc... ao estarem em contato com o couro cabeludo podem transmitir bactérias, piolhos e outro género de germes. Tudo o que seja de pano deve ser lavado todas as semanas e os ganchos ou outros, devem ser lavados com água e sabão e secos de imediato.

Batom

Batom cieiro, batom, gloss, etc... são meios excelentes de transmissão de alguns vírus (herpes, etc...) e também não devem ser voltados a usar pela própria pessoa se porventura estiver com algum tipo de erupção. De vez em quando é necessário que limpe e remova a camada superior do produto para evitar acumulação de bactérias nocivas.

Phones

Quando decidir partilhar com um amigo o seu gosto musical lembre-se que a cera de cada um de nós tem a sua própria flora bacteriana e esta, ao ser perturbada por outra, pode ser contaminada e dar origem a infeções. Para uma limpeza eficaz dos phones; que deve ser feita uma vez por semana; pode usar um cotonete um pouco humedecido com água oxigenada. Já os que têm capas de borracha ou silicone podem ser colocadas numa solução com um pouco de álcool.