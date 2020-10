Existem diversos utensílios para a aplicação de maquilhagem, como é o caso dos pincéis, de vários formatos e feitios, e d as esponjas.

Estas podem ser as suas melhores aliadas se pretende um acabamento mais natural e perfeito nos seus looks. Existem vários tipos e modelos de esponjas, com funcionalidades e acabamentos diferentes, no entanto todas elas são perfeitas para a aplicação da base e do corretor.

Fique a conhecer agora as suas vantagens e descubra se valem mesmo a pena!

Vantagens da esponja

Uma das vantagens deste utensílio é que permite que o produto penetre melhor nos poros, garantindo uma maior durabilidade da maquilhagem. A esponja permite também esbater melhor o produtos nos contornos do rosto e uma maior rapidez na aplicação.

Os vários tipos de esponja

As esponjas de látex ou borracha têm um toque macio e um aspeto plástico, podendo ter vários formatos (redondos, triângulos ou quadrados). Este material absorve bastante produto e é ideal para aplicar líquidos e cremosos, como bases, corretores ou primários. As esponjas mais fofas, com um toque mais suave e macio, são perfeitas para aplicar as texturas em pó, bem como retirar o excesso de maquilhagem para um acabamento ainda mais natural.

Uma das mais aclamadas esponjas no mercado neste momento é a esponja egg ou drop, popularizada pela marca Beauty Blender. Devido ao seu formato de ovo facilita a utilização e aplicação do produto. É super macia e pode ser utilizada seca ou molhada. A ponta mais fina serve para aplicar o corretor, já a maior para aplicar o produto com leves toques sobre a pele.

Modo de utilização

Evite aplicar a base diretamente no rosto. O ideal será usar as costas da mão como apoio, una vez que desta forma consegue controlar melhor a quantidade a utilizar e evitar os excessos. Mergulhe a esponja no produto e dê leves pancadinhas pelo rosto, esbatendo sempre e dando especial atenção à linha da raíz do cabelo e ao contorno dos olhos, não esquecendo o pescoço e zona das orelhas.