Com a crescente tendência que se tem vindo a notar, pela procura de cuidados de beleza naturais e sem ingredientes nocivos, podemos relembrar um dos ingredientes caseiros que está associado a rituais de beleza que remetem à antiguidade: o mel. Diz-se, inclusivamente que Cleópatra costumava tomar banhos de leite com mel, para manter a sua pele jovem e macia. Se era bom para a última rainha do Egipto, experimentar beneficiar deste ingrediente no seu estado natural, não será uma má ideia.

Na atualidade, são várias as marcas na indústria da beleza que utilizam este ingrediente nos seus produtos, para beneficiar dos seus poderes anti-inflamatórios, antialérgicos e antioxidantes.

Compilámos alguns dos usos mais comuns do ingrediente que muito provavelmente já terá em casa.

Hidratante

As propriedades hidratantes do mel estão relacionadas com as moléculas do açúcar que contribuem para a retenção da água no tecido da pele. Experimente misturar mel em máscaras para a cara ou para o cabelo para uma hidratação profunda. Pode ainda aplicar uma camada fina de mel nos lábios, enquanto dorme, para uma esfoliação muito gentil, que deixará os lábios suaves e hidratados.

Alívio do acne e redução das suas cicatrizes

Aplicar mel diretamente na zona afetada pelo acne pode ajudar a reduzir o inchaço e a vermelhidão. Este efeito deve-se à ação anti-inflamatória que o mel tem, que ataca diretamente a inflamação que está a provocar a erupção da pele. A sua aplicação funciona também nas cicatrizes deixadas pelo acne, pois a sua ação estimulante da pele faz com que os tecidos da pele sejam renovados.

Limpeza da pele

O mel com as suas propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, antifúngicas e antivirais é um ótimo ingrediente para limpar a pele, pois elimina as bactérias presentes na epiderme e desobstrói os poros. Experimente utilizar mel para limpar a pele em zonas mais afetadas, como os pontos negros no nariz.

Antienvelhecimento

A sua ação antioxidante ajuda na prevenção do envelhecimento das células, atrasando o aparecimento de rugas. Para além disso, uma pele hidratada e sem cicatrizes vai se mantendo jovem durante mais tempo. O culminar de todos os benefícios previamente mencionados vão contribuir para o mantimento dos tecidos, para uma pele jovem durante mais tempo.

Introduza o mel na sua rotina de cuidados diários, ou aproveite a próxima vez que fizer um dia de spa em casa para experimentar os efeitos deste ingrediente.