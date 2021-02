Embora estejamos confinados em casa, a “correria” é a mesma. Trabalhar, cozinhar, entreter as crianças e dar-lhes toda a atenção necessária acaba por trazer a mesma agitação ao dia a dia.

É necessário, mais do que nunca, ter um momento só para si e aproveitar para relaxar. Uma boa solução é tomar um banho de imersão, mas desta vez troque os sais de banho por uma infusão de ervas.

As terapêuticas são diversas e as maneiras de preparação também. Hoje vamos dar-lhe uma receita fácil e rápida de preparar e para isso só precisa de ervas de chá. Junte cerca de quatro colheres de sopa de ervas ou flores num litro de água e após esta estar a ferver, deve coar e juntar o preparado à agua do banho. Deixe atuar durante alguns minutos antes de entrar.

Mostramos-lhe agora quais as ervas que deve utilizar tendo em conta o que pretende com o seu banho. Se pretende atrair amor opte por verbena e hibisco, caso precise limpar o corpo de más energias nada melhor do que alecrim e alfazema. Liberte o stress com lavanda ou alfazema e se sentir necessidade de proteção não hesite em escolher chá de flor de laranjeira ou jasmim.

Independentemente do chá que escolher e do benefício que procura, o importante é que aproveite este momento para relaxar e respirar calmamente de forma a absorver todos os aromas.