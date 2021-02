Estas máscaras vão fazê-la pestanejar

Navegar online deixa-nos com a sensação de que, por dia, são lançados dezenas de produtos de maquilhagem, seja nas marcas que seguimos no instagram, nos artigos que lemos ou nos inúmeros anúncios com que somos bombardados constantemente. Na altura da verdade, com tanta oferta e tantas promessas de tecnologia, inovação e formulas miraculosas, o momento da escolha pode-se tornar avassalador. Produtos como máscaras de pestanas, então, são extra difíceis de escolher, e acabamos por os levar sempre um pouco às cegas, só tendo as embalagens para decifrar os resultados que prometem.

Fizemos então, para sua conveniência, uma seleção de máscaras de pestanas consoante as finalidades: volume, comprimento, intensidade e não só. Decida quais são os resultados que pretende, e mantenha as máscaras debaixo de olho!

Resultado Natural

Se procura ter um olhar super natural para o dia-a-dia, experimente “Built to Lash Mascara”, da florence by Mills. Apesar de alongar os fios, não vai passar pelo terror de ficar com grumos nas pestanas. Esta máscara duradoura tem a particularidade de ser vegan e à base de ingredientes naturais.

Volume

A máscara “Better Than Sex” da Too Faced é uma das favoritas das amantes do mundo da beleza. Esta máscara de pestanas promete alongar, criar volume e acentuar a curvatura das pestanas, resultando num olhar intenso que não passa despercebido.

Comprimento

Se obter pestanas longas for o seu principal intuito quando escolhe uma máscara, tem que optar pela tão aclamada “They’re Real” da Benefit, mas pela sua nova versão Magnet. Esta é uma máscara de alongamento extremo que a fará responder que “são verdadeiras” quando lhe perguntarem se está a utilizar pestanas falsas.

À prova de água + Intensidade

A máscara “Black Out Waterproof” da Dior promete um olhar intenso e carregado no bom sentido. Se os seus dias são uma correria e necessita de uma máscara resistente, aposte nesta “Black Out Waterproof” que garante que não chega a casa com os olhos esborratados.

Amiga do ambiente

Se uma das suas prioridades for o ambiente e opta sempre por produtos recicláveis e/ou com materiais reciclados, precisa de experimentar a máscara “No Compromise” da Douglas. Como o nome indica, esta máscara garante que não precisa de comprometer a qualidade e o aspeto de um olhar intenso em prol do ambiente. Esta máscara é sustentável nos seus ingredientes e embalagem e no que toca ao desempenho não deixará nada a desejar.