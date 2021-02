Se ainda acha que a cotonete só serve para limpar os ouvidos, desengane-se! Estes utensílios tem mais do que esta funcionalidade e tem vindo a destacar-se como um ótimo aliado no mundo da beleza.

Eles conseguem fazer milagres na sua maquilhagem e por isso, são indispensáveis para as mulheres que adoram estar sempre perfeitas. Se ainda não se rendeu aos encantos das cotonetes, dê uma vista de olhos nas dicas que temos para si.

1ª dica

Em primeiro lugar, se não tem pincel para aplicar a sombra ou se por alguma razão se esqueceu dele, saiba que pode utilizar uma cotonete para substituí-lo. É só aplicar a cor na cotonete e ir espalhando. Além disso é muito mais prático pois não necessita de se preocupar com o facto de ter de misturar cores, até porque estas são descartáveis.

2ª dica

São ótimas para remover os resíduos da máscara de pestanas ou até mesmo da sombra que colocou nos olhos. Só precisa de colocar um pouco de desmaquilhante e aplicar no sítio que deseja corrigir. Vai ver que é fantástico.

3ª dica

Precisa de esfumar os olhos e acha que só o consegue fazer com o pincel? Não pense mais nisso, a cotonete é perfeita para fazer aquele esfumado que tanto adora, seja a misturar sombras ou esfumar o lápis de olho.

4ª dica

Funciona perfeitamente no que diz respeito à mascara de pestanas para aplicar volume. Basta apenas aplicar na cotonete a máscara e um pouco de pó translúcido et voilá: máximo volume.

5ª dica

Se é daquelas que não sai de casa sem preencher a sua sobrancelha, a nossa dica, no caso de utilizar lápis para esse efeito, é passar uma cotonete por cima. Vai fazer com que consiga um aspeto muito mais natural.

6ª dica

Já não consegue ir a casa e não tem como levar os seus pincéis para retocar a sua maquilhagem? Não desespere porque pode ficar perfeita na mesma. Para isso só precisa de aplicar um pouco de corretor, sombra, pó ou o que desejar numa cotonete e guardá-la num saco de plástico, isto vai fazer com que o produto não seque e se mantenha em perfeitas condições para ser utilizado. Já para não falar que é muito mais prático e leve!

7ª dica

Olhou-se ao espelho e viu uma borbulha que vai arruinar-lhe a maquilhagem toda? Acalme-se e pegue em duas cotonetes e use-as para espremer a borbulha. Vai conseguir evitar que esta infete e se torne um problema para si.

8ª dica

Se acordou e reparou que tem os olhos muitos inchados ou olheiras muito intensas que não vão desaparecer com a maquilhagem, faça esta nossa dica e molhe algumas cotonetes e de seguida coloque-as dentro de um saco de plástico e meta-as no congelador. Quando precisar é só retirar do frio e aplicar na área que está afetada. Vai ver que acabará por diminuir.

9ª dica

No que diz respeito ao seu batom, por ser mais complicado de retirar, é necessário usarmos desmaquilhante. Por isso é só colocarmos o produto na cotonete e aplicar sobre o que está a mais. Para ser mais fácil e rápido é preferível que utilize sempre o mesmo lado da cotonete.

10ª dica

Outra dica para tornar o batom nos seus lábios mais bonito passa por fazer uma pequena esfoliação nos lábios. Mas em vez de usar o dedo para o fazer opte por uma cotonete. É mais prático, não suja e vai deixar os seus lábios sem aquelas peles que tiram o brilho ao batom.