A sua fórmula à base de óleos vegetais e de pós naturais ajuda a fortalecer o cabelo danificado por tratamentos, dá-lhe volume da raiz até às pontas e deixa-o denso e luminoso. A sua nota olfativa balsâmica dá uma sensação imediata de frescura e de limpeza.

Como usar

Aplicar o champô diretamente no cabelo molhado ou aquecê-lo nas mãos até formar uma espuma leve. Massajar suavemente o couro cabeludo, enxaguar e repetir o processo, se necessário. Dura cerca de 60 lavagens.

O champô é dermatologicamente testado, sem níquel, Vegan, 98% natural, sem testes em animais.

Aconselhado para todos os tipos de cabelo. Especialmente eficaz em cabelos frágeis com tendência a oleosos. Adequado para um uso diário.

Conheça os seus ingredientes

Óleo de abacate – proporciona uma hidratação profunda, graças às suas propriedades nutritivas e protetoras contra danos externos. Tem um efeito fortalecedor e estimula o

crescimento do cabelo.

Azeite – tem uma ação nutritiva, antioxidante e protege a cor e o brilho do cabelo. Suaviza o couro cabeludo graças ao ácido oleico e à Vitamina E, criando uma barreira

protetora contra os radicais livres, o stresse e a poluição.

Ácido cítrico – obtido a partir de citrinos através da fermentação do açúcar naturalmente presente. Tem propriedades estabilizantes e esfoliantes, que ajudam a

regular o pH da pele.

Óleo essencial de menta – com origem na planta aromática, funciona como um tónico para o couro cabeludo. Tem um efeito refrescante e calmante para as raízes do cabelo e ajuda a eliminar o excesso de sebo. Promove a microcirculação, estimula o crescimento do cabelo e hidrata o couro cabeludo mais seco.