Com a chegada do verão, é tempo de desfrutar de dias mais longos, mergulhos refrescantes e férias relaxantes. No entanto, muitas vezes esquecemo-nos de que esta estação traz consigo alguns desafios à saúde dos nossos ouvidos, nariz e garganta. As alterações no clima, a mudança de pequenos hábitos de lazer e a exposição a elementos externos podem impactar, negativamente, estas áreas sensíveis do nosso corpo.

Quais são as mudanças que podem ser sentidas nestas regiões do corpo? Quais são os desafios na prevenção e tratamento das doenças que as afetam durante o Verão? Que comportamentos devem ser promovidos para garantir a sua saúde? Quais são os sinais de alarme que devem motivar a procura de ajuda médica? Vamos já descobrir.

Comecemos pelo ouvido. Quem é que nunca teve aquela sensação incómoda de água presa nos ouvidos após um mergulho na piscina ou no mar?

O canal auditivo está frequentemente obstruído, total ou parcialmente, por cerúmen, a conhecida "rolha de cerúmen". A entrada de água durante os mergulhos pode agravar essa condição, causando desconforto, perda temporária de audição e sensação de pressão no ouvido. Por outro lado, a entrada de água no ouvido cria um ambiente húmido, propício ao crescimento de bactérias ou fungos, o que pode resultar em inflamação e infeção do ouvido externo, causando uma otite externa, o "ouvido de nadador", caracterizada por uma dor intensa.

Para prevenir estas situações, é recomendado secar bem os ouvidos após o contato com a água, inclinando a cabeça de lado e utilizando uma toalha macia. É importante evitar o uso de cotonetes, uma vez que estes podem empurrar o cerúmen para o fundo do canal, agravando a obstrução. Em casos de obstrução persistente ou sintomas de infeção, é essencial procurar um médico para uma avaliação e tratamento adequados.

Ainda a respeito do ouvido, a exposição a ruídos excessivos, como em festas e concertos, bastante frequentes nesta altura do ano, pode levar a danos permanentes na audição. É aconselhado nestas situações o uso de protetores auditivos contra o ruído.

No que diz respeito ao nariz, a rinite alérgica é um dos principais problemas enfrentados durante o verão. Qual é a relação com esta estação?

O aumento da concentração de alergénios no ar, como o pólen, desencadeia sintomas como espirros, prurido e obstrução nasal. A poluição do ar também pode contribuir para agravar esses sintomas, especialmente em áreas urbanas. Evite locais com alta concentração de alérgenos e mantenha as janelas fechadas durante a época de maior polinização. A rinite alérgica deve estar controlada, com acompanhamento em consulta por um médico especialista.

Para além da rinite alérgica, é importante falarmos de epistaxis ou hemorragia nasal. Durante o verão, devido ao clima quente e seco, a mucosa nasal desidrata, tornando-se mais favorável a episódios de hemorragia. Além disso, a exposição prolongada ao ar-condicionado, bem como o contato com substâncias irritantes, como poeira ou produtos químicos presentes em piscinas, pode desencadear episódios de epistaxis. Para prevenir estas hemorragias, é recomendado manter as narinas hidratadas com soro fisiológico ou sprays nasais adequados e evitar coçar ou manipular excessivamente o nariz.

Perante uma hemorragia nasal persistente ou recorrente, é essencial procurar orientação médica para avaliar a causa subjacente e iniciar o tratamento adequado. Como medida inicial, para estancar a hemorragia, deve fazer uma compressão digital com o polegar e indicador na parte mole do nariz, durante alguns minutos. Pode também colocar um cubo de gelo na boca, enquanto faz compressão.

Por fim, que problemas afetam a nossa garganta no verão?

Infeções da garganta como faringite ou amigdalite são extremamente frequentes no verão. Causadas principalmente por vírus ou bactérias, levam a uma inflamação da parede posterior da faringe ou amígdalas, com ou sem aparecimento de secreções purulentas, causando dor, febre e um mal estar geral. É essencial a procura de observação médica para um diagnóstico correto e instituição precoce de um tratamento dirigido.

Ainda em relação à garganta, é importante falar sobre a disfonia, que é a alteração na voz. Durante o verão, é comum participarmos em festas, eventos ao ar livre e atividades recreativas que envolvam falar alto ou gritar. Esse comportamento pode levar a uma sobrecarga das cordas vocais, resultando em rouquidão, voz cansada ou perda temporária da voz. Para evitar problemas na voz, é recomendado evitar gritar ou falar em excesso. Manter-se hidratado é fundamental, uma vez que a hidratação adequada ajuda a manter as cordas vocais saudáveis. Descansar a voz quando necessário também é essencial para permitir a recuperação das cordas vocais. Se a disfonia persistir por mais de duas semanas ou se houver dor ao falar, é importante procurar um médico otorrinolaringologista para uma avaliação adequada.

Além das condições específicas que foram referidas, existem medidas gerais que podem ajudar a manter a saúde do ouvido, nariz e garganta durante o verão. A higiene pessoal desempenha um papel crucial na prevenção de infeções. Lavar as mãos regularmente, especialmente antes de tocar no rosto, ajuda a evitar a propagação de germes que podem causar infeções. Evitar o compartilhamento de objetos pessoais, como talheres e copos, também é importante para reduzir o risco de infeções transmitidas pelo contato direto.

Proteger-se adequadamente em ambientes com alta exposição a alérgenos também é fundamental. Usar máscaras respiratórias pode ajudar a reduzir a exposição a alérgenos transportados pelo ar, como pólen e poluição. Óculos de sol podem proteger os olhos de irritantes externos, como poeira e produtos químicos presentes no ar. Além disso, evitar o contato com substâncias irritantes, como fumaça de cigarro ou produtos químicos agressivos, pode ajudar a reduzir a irritação nas vias aéreas e prevenir condições como a laringite.

É importante estar atento aos sinais de alarme que podem indicar a necessidade de buscar ajuda médica. Se os sintomas persistirem por mais de uma semana, se houver hemorragia nasal exuberante ou frequente, febre alta persistente, dificuldade respiratória ou piora significativa dos sintomas, é fundamental procurar um profissional de saúde. Não devemos subestimar estas situações, uma vez que o diagnóstico precoce e tratamento adequados podem prevenir complicações graves.

Assim, o verão pode trazer desafios para a saúde do ouvido, nariz e garganta, mas a adoção de comportamentos preventivos e a procura por cuidados adequados podem minimizar esses problemas. Cuidados simples, como limpeza adequada do ouvido, hidratação nasal, moderação na voz, proteção adequada em ambientes externos e higiene pessoal, são cruciais para garantir o bem-estar nestas áreas sensíveis do nosso corpo. Lembre-se a sua saúde é um tesouro a ser preservado, independentemente da estação do ano. Com a atenção adequada, é possível desfrutar plenamente do verão enquanto mantém a saúde do seu ouvido, nariz e garganta em dia.

Um artigo do médico Marco Menezes Peres, otorrinolaringologista no Hospital CUF Sintra.