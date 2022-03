As alergias de exterior são muitas vezes designadas por sazonais, uma vez que têm uma duração limitada, consoante a época do ano.

Uma alergia é uma reação de hipersensibilidade do sistema imunitário a algo que normalmente, para a maioria das pessoas, é inofensivo.

As alergias de exterior caracterizam-se por uma reação exagerada do sistema imunitário a substâncias – alérgenos – normalmente encontradas no exterior, como os pólenes de flores ou árvores, relva, arbustos e gramíneas, fungos, entre outros.

Confira as seis dicas que o podem ajudar a lidar melhor com esta altura do ano que pode ter tanto de agradável, como de limitadora:

Controlar os horários das saídas: as concentrações de pólenes de ambrósia são normalmente mais altas de manhã e ao entardecer. Deste modo, planeie as atividades ao ar livre fora destes horários. Proteja as zonas de entrada dos alérgenos: se estiver a trabalhar ao ar livre, como por exemplo num jardim, use uma máscara social ou reutilizável. A máscara permite fazer uma barreira entre o alérgeno e o local de entrada do mesmo no organismo. Mude alguns hábitos: Os grãos de pólen podem ser transportados para dentro de casa através de sapatos, roupas e cabelos. Depois de passar algum tempo ao ar livre, tire os sapatos, tome um banho rápido e troque de roupa, quando chega a casa. Assim, está a remover possíveis pólenes que podem vir a causar crises de rinite alérgica - aumento das secreções nasais provocando muito desconforto. Deixe o ar circular: Quando conduz, mantenha as janelas abertas e coloque o ar condicionado em "circulação". Em casa, mantenha as janelas fechadas e use ar condicionado. No entanto, deve verificar e trocar os filtros com frequência. Evite algumas árvores no seu jardim: Qual o tipo de árvores que deve plantar no seu jardim ou na propriedade à volta de sua casa? Evite árvores de folha caduca que podem agravar as alergias como bétula, carvalho, olmo, bordo, freixo, amieiro e avelã. Uma boa alternativa é escolher árvores de espécies como catalpa, murta, abeto ou sequóia. Escolha as plantas certas para o seu jardim: Alguns tipos de gramíneas produzem mais grãos de pólen como as plantas Phleum pratense, Sorghum halepense, Cynodon dactylon, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Poa pratensis e Anthoxanthum odoratum. Deve evitar este tipo de plantas no seu jardim para se proteger das alergias de exterior. Uma alternativa a estas plantas é, por exemplo, a capim-buffel do género feminino, uma vez que não floresce e, por isso, produz poucos ou nenhuns pólenes.

Os sintomas mais comuns para as alergias de exterior são o corrimento nasal; olhos lacrimejantes e com comichão; espirros; prurido (comichão) e congestão nasal. Em caso de dúvida pode fazer um teste às suas alergias, como um teste de sensibilidade cutânea, junto de um alergologista, para avaliar a origem dos seus sintomas alérgicos.

Para além destes conselhos que o podem ajudar a melhorar o seu dia a dia, o alívio de sintomas de rinite alérgica, durante 24 horas, pode também ser feito através da toma diária de um anti-histamínico sem efeito sedativo.