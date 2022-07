A chegada das temperaturas quentes é sinónimo de sol, campos com flores, praia, piscina e momentos de lazer, mas também acaba por ser o motor propulsor das alergias de exterior, que podem causar um grande desconforto e provocar a conhecida rinite alérgica.

As alergias de exterior são muitas vezes designadas por sazonais, uma vez que os sintomas aparecem apenas em determinadas épocas do ano, quando as árvores e as plantas polinizam. Uma alergia é uma resposta exagerada do sistema imunitário desencadeada com a exposição a agentes – alérgenos – normalmente encontrados no exterior, como o pólen de flores ou árvores, fungos, ácaros, insetos, pelos de animais, entre outros.

Para aproveitar o verão de forma mais tranquila e saudável, existem alguns cuidados que o podem ajudar a aliviar os sintomas de alergia, tais como:

Deixar os sapatos à entrada de casa; Trocar de roupa e lavar bem as mãos e o rosto, quando chegar da rua; Tomar um duche rápido à noite – Recomenda-se tomar banho antes de ir para a cama, o que ajuda a eliminar possíveis alérgenos que estejam agarrados à sua pele e cabelo; Manter a casa limpa – Mesmo que faça limpeza com frequência, a acumulação de pó em casa é inevitável. O ideal é que dedique, todos os dias, 10 minutos do seu dia a limpar o pó e a aspirar o chão, para reduzir a exposição a este alérgeno; Lavar as roupas de cama em água quente (pelo menos a 60ºC); Monitorizar os níveis de humidade em casa – Os ácaros e fungos desenvolvem-se em ambientes quentes e húmidos. Por essa razão, se possível, adquira um higrómetro para medir a humidade da sua casa. Caso o nível de humidade esteja superior a 50%, use um desumidificador para reduzir os valores. Consultar o Boletim Polínico diariamente; Ter sempre à mão o seu anti-histamínico – As alergias podem surgir subitamente, e por isso, mesmo com todas as precauções, é importante assegurar que leva consigo um anti-histamínico sem efeito sedativo. Desta forma, se os sintomas de rinite alérgica se manifestarem fortemente, pode tomar um comprimido e continuar a aproveitar o seu dia; Ensinar às crianças as causas e consequências das suas alergias – As crianças têm mais facilidade em distraírem-se e esquecerem-se de cuidar das alergias. Por este motivo, é importante que fale com eles e lhes explique os sintomas mais comuns das suas alergias e o que as pode desencadear. Assim, as crianças ficam a saber como agir para reduzir os seus sintomas e estarão mais atentas para os estímulos que as provocam.

Os sintomas mais comuns das alergias de exterior são o corrimento nasal, espirros, olhos lacrimejantes e com comichão; prurido (comichão) e congestão nasal. Em caso de dúvida, pode consultar um alergologista e fazer um teste às suas alergias, como um teste de sensibilidade cutânea, para identificar a causa dos seus sintomas alérgicos e assim saber o que os desencadeia.