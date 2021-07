Com a chegada do bom tempo e as idas frequentes à praia ou piscina, lembramo-nos de reforçar o stock de protetor solar e de o repor ao longo do dia. Mas... e o cabelo? Porque não o protegemos?

Assim, como a nossa pele de rosto e corpo sofrem danos devido à exposição solar, o mesmo acontece com o cabelo. De forma a ajudar os portugueses a terem um cabelo cuidado no verão, a SKIN, partilha os seus conhecimentos sobre este tema.

Utilizar um protetor de cabelo

Da mesma forma que encontra linhas especialmente formuladas para proteger a pele do rosto ou outras para a pele do corpo, também vai encontrar para proteger o cabelo.

Os protetores solares de cabelo atuam como os restantes protetores, ou seja, têm ingredientes capazes de absorver a radiação solar para que não cause danos na fibra capilar.

Assim, isolando os cabelos das radiações UV evitamos que estes percam proteínas e que fiquem danificados e quebradiços. René Furterer Solaire é um dos produtos mais utilizados pelos clientes SKIN, tendo um nível de proteção solar máximo e um aroma único a verão.

Ter atenção à utilização do secador

Utilizar o secador de cabelo em altas temperaturas é uma má ideia nos dias quentes. O excesso de calor retira muita água do cabelo, deixando-o com um aspeto danificado.

A melhor opção é deixar o cabelo secar naturalmente, mas, se for inevitável utilizar o secador, opte por temperaturas mais baixas.

Utilizar uma máscara hidratante

Como o sol costuma deixar os cabelos mais frágeis, fazer uma hidratação regular é essencial para manter os cabelos saudáveis, fortes e resistentes.

O ideal é utilizar uma máscara hidratante no cabelo, a cada 15 ou 30 dias, mas no verão pode ser feita uma vez por semana. A máscara Shu Uemura Silk Bloom é ideal para cuidados altamente reparadores, especialmente formulada para cabelos danificados.

Beber muita água

Manter a hidratação é fundamental para o corpo e, claro, isso também afeta o estado do cabelo. Além disso, tenha uma alimentação rica em alimentos antioxidantes, como morango, laranja, mamão, abacaxi e uvas.