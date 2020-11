Na rotina de skincare a limpeza é, sem dúvida, um dos passos mais importantes a ter. O facto de limpar a pele corretamente faz com que este fique mais purificada e não tenha tendência a ter acne, manchas ou outro tipo de problemas.

Para este passo da rotina é muito importante o uso de produtos adequados para cada tipo de pele, sendo o sabonete facial um destes. Para que fique a conhecer melhor este produto chave da rotina de beleza, dê agora uma vista de olhos nas seguintes dicas.

Perceber qual o seu tipo de pele

O primeiro passo para encontrar o sabonete facial ideal para o seu rosto é ter consciência do seu tipo de pele e ter noção que existem várias tipologias e a sua pode não ter nada a ver com a da sua mãe, irmã ou até mesmo amiga.

Pele mista: Este é o tipo de pele mais comum entre as mulheres, e caracteriza-se pela oleosidade na zona T (testa, nariz e queixo).

Pele oleosa: Caracteriza-se por ter um aspeto brilhante em todo o rosto e, consequentemente, uma maior presença de poros dilatados e também borbulhas. O que faz deste tipo uma pele desidratada.

Pele sensível: Tal como o nome indica, este tipo de pele é caracterizada por ser mais intolerante a certos ingredientes. Está ainda ligada à rosácea e pode apresentar vermelhidão ou comichão.

Pele seca: Tem muito a ver com a falta de água e também com o excesso de hidratação. Os poros são menos visíveis, a descamação pode ser uma constante.. As linhas de expressão são mais marcadas e o envelhecimento da pele mais precoce.

A importância de escolher o sabonete acertado

Agora que já identificou o seu tipo de pele é mais fácil encontrar o sabonete ideal para si, no entanto vamos deixar-lhe algumas dicas.

Pele mista: Os sabonetes com ativos são ótimos para controlar a oleosidade da pele e assim evitar o desequilíbrio entre as partes mais secas e as oleosas (zona T).

Pele oleosa: Opte por um sabonete adstringente para combater o sebo e prefira sempre as opções líquidas ao invés das em barra.

Pele sensível: Para este tipo de pele os sabonetes mais aconselhados são os em gel, mas preste atenção aos que contêm propriedades esfoliantes, porque é tudo aquilo que as peles sensíveis não precisam. Opte por sabonetes calmantes que contenham ingredientes como erva-doce ou extrato de camomila.

Pele seca: Aposte num sabonete que seja hidratante, composto à base de óleo, manteiga de karité, lanolina ou extrato de uva.

Agora que já sabe qual o seu tipo de pele e consequentemente o sabonete facial que deve utilizar, só precisa de iniciar a sua rotina de beleza e lavar o rosto duas vezes ao dia, uma assim que acorda e outra antes de se deitar.