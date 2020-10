A oleosidade da pele pode ser causada por diversos fatores como é o caso da poluição, que estimula as glândulas sebáceas e provoca um efeito desagradável e brilhante nesta, efeito este que se adensa também devido às elevadas temperaturas que se fazem sentir durante os meses mais quentes.

A oleosidade no cabelo não é necessariamente má, mas pode trazer alguns problemas sérios como queda do cabelo, caspa ou dermatites, se for em demasia. Assim, a oleosidade, por vezes, é difícil de combater, no entanto, existem alguns cuidados e truques, que podem ajudar a combatê-la ou até mesmo a evitá-la.

Use protetor solar

Uma das razões da formação da oleosidade é a proteção da pele. Desta forma, se usar o protetor solar já está a proteger a sua pele, impedindo assim a formação de oleosidade.

Lave bem a sua pele

Para além da lavagem normal, deve utilizar também um sabonete apropriado ao seu tipo de pele, especialmente no rosto. Ao mesmo tempo, deve também utilizar esfoliantes de 15 em 15 dias de forma a retirar as células mortas e as impurezas.

Tenha atenção à temperatura da água

É importante que, ao tomar banho, regule a temperatura da água. Deve optar por água morna ou fresca, pois a água demasiado quente incentiva a produção de sebo por parte do organismo.

Use maquilhagens leves

Muitas mulheres utilizam pó para reparar o excesso de oleosidade, no entanto, não é uma boa opção. De forma a reduzir a oleosidade deve optar por maquilhagens mais leves ou então simplesmente por um protetor solar com cor, que evita a oleosidade produzida por poros obstruídos pela base.

Evite usar produtos no cabelo sem passar por água

Umas das causas para a oleosidade no cabelo são o restos de resíduos que se acumulam e que aumentam a produção de sebo, podendo mesmo originar a propagação de fungos e bactérias.

Lave o cabelo em dias alternados

Lavar pouca vezes o cabelo aumenta a oleosidade, no entanto, lavar muitas vezes o cabelo produz o mesmo efeito. Desta forma, para quem tem oleosidade é indicado que não lave o cabelo todos os dias, mas não é aconselhável que passe mais de três dias sem lavar.

Evite deitar-se com o cabelo molhado

Quando se deita o cabelo deverá estar totalmente seco, uma vez que tem propensão a caspa, queda de cabelo e fios quebradiços, caso opte por dormir com ele molhado.

Use pó de talco

Se pretender reduzir a oleosidade sem lavar o cabelo, pode aplicar pó de talco na raiz e massajar com os dedos. Este produto permite absorver a oleosidade.