3. Pestanas

Para ter umas pestanas mais curvadas, experimente aquecer o seu curvador com um secador e depois pressione-as com ele. Tenha apenas atenção para não se queimar!

4. Pelos faciais

Para se livrar dos pelos faciais de uma forma fácil e natural, experimente fazer uma pasta com 2 colheres de mel, 2 colheres de farinha de aveia e 2 colheres de sumo de limão. Assim que estiver pronta, aplique-a no rosto e deixe atuar durante 15 minutos. Lave o rosto com água morna e hidrate a pele com um bom hidratante. Volte a repetir esta técnica de 2 a 3 vezes por mês e verá os seus pelos desaparecerem de uma forma gradual e permanente.

5. Manicure perfeita

Para uma manicure perfeita em poucos minutos aplique vaselina à volta das unhas e pinte-as naturalmente. Não se preocupe com o excesso de produto, até porque este impede que o verniz se fixe nos dedos e assim seja muito mais fácil removê-lo.