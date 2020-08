É mais fácil do que aquilo que julga. "Se se combinar o tratamento de queratina com cuidados básicos a ter com o cabelo durante o verão e depois se fizer um tratamento de manutenção os resultados são bastante bons", refere a especialista. E que cuidados básicos são esses? "Usar sempre produtos solares específicos para o cabelo. Ao sol, deve aplicar um protetor solar capilar", explica Ana Paula Santos.

"Ao lavar o cabelo, deve usar um champô e amaciador específicos para o cabelo que esteve ao sol", defende ainda. Quem tem cabelo pintado deve redobrar os cuidados nos meses de temperaturas mais altas. Há, todavia, outros cuidados que devem ser mantidos todo o ano, nomeadamente aplicar sempre um protetor térmico antes de se secar o cabelo com secador ou de se usar a placa de alisamento.

A cura de queratina que pode fazer

Este procedimento estético consiste num tratamento hidratante para todos os tipos de cabelo que é feito em quatro sessões, sendo as três primeiras antes do verão, com intervalo de 15 dias. Já a última, de manutenção, deve ser feita no fim das férias. O tratamento é efetuado por uma técnica especializada que prepara o cabelo com um champô específico.

Depois, é aplicado o tratamento madeixa a madeixa, com um tempo de repouso de 10 a 15 minutos, consoante a necessidade de hidratação do cabelo. "Trata-se de uma hidratação profunda dos fios que se estende até as pontas danificadas", revela Ana Paula Santos.

Este tratamento, recomendado por muitos cabeleireiros de norte a sul do país, está indicado para qualquer tipo de cabelo, independentemente da cor ou de outras características, o que acaba por ser uma vantagem. "O que as mulheres procuram hoje é ter um cabelo bonito, bem tratado e com brilho e isso consegue-se hidratando-o", assegura ainda Ana Paula Santos.