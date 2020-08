Com o sol, todo o cuidado é pouco. Apesar dos muitos alertas que ano após ano os profissionais da saúde continuam a fazer, a verdade é que continuamos a ver muita gente na praia e na piscina que não têm o mínimo cuidado com a exposição solar e com a radiação ultravioleta, pelo que os avisos nunca são demais. Cerca de 30 minutos antes de sair de casa, aplique um protetor solar adequado ao seu tipo de pele. Mas há mais!

1. Espalhe o protetor solar, usando em média cerca de três colheres de sopa de produto, generosamente e uniformemente pelo corpo e rosto, sem esquecer orelhas, pescoço, decote, ombros, parte de trás dos joelhos e peito do pé. Reaplique ao longo do dia, com frequência, sobretudo depois do banho.

2. Exponha-se ao sol progressivamente, evitando fazê-lo entre as 12h00 e as 16h00, quando o sol está mais forte.

3. Evite os solários. Aceleram o envelhecimento e contribuem para o aparecimento de tumores, como alertam muitos especiais, nacionais e internacionais.

4. Não exponha ao sol crianças com menos de três anos. A partir desta idade, aplique-lhes a proteção mais elevada e vista-as com uma t-shirt opaca e seca, uma vez que, se estiver molhada, deixa passar a radiação. Tenha sempre em mente que a pele tem memória e guarda informação de todas as radiações recebidas durante a infância.

5. Lembre-se que quando realiza atividades ao ar livre também está exposto à radiação solar, pelo que deve aplicar um fotoprotetor e reaplicá-lo ao longo do dia.